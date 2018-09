Razzismo e violenza: l'ONU invia una squadra in Italia

Di redazione Blogo.it lunedì 10 settembre 2018

Gli episodi di razzismo in Italia dominano le prime pagine dei quotidiani e lo fanno sempre più spesso. Il governo di Giuseppe Conte tende a sminuire il tutto, pur davanti all'evidenza dei fatti, e non sta facendo nulla per intervenire e arginare il problema.

Se ne sono accorti all'ONU e oggi l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha annunciato di voler approfondire quanto sta accadendo.

Il Governo italiano ha negato l'ingresso di navi di soccorso delle Ong. Questo tipo di atteggiamento politico e di altri sviluppi recenti hanno conseguenze devastanti per molte persone già vulnerabili. Anche se il numero dei migranti che attraversano il Mediterraneo è diminuito, il tasso di mortalità per coloro che compiono la traversata è risultato nei primi sei mesi dell'anno ancora più elevato rispetto al passato.

L'ex Presidente del Cile Michelle Bachelet, alla guida dell'agenzia dell'ONU da appena dieci giorni, ha anticipato stamattina, in apertura dei lavori del Consiglio Onu per i diritti umani, che sarà inviata in Italia una squadra incaricata proprio di valutare la situazione. Questo non vale soltanto per il nostro Paese, ma anche per l'Austria per motivi simili.

Abbiamo intenzione di inviare personale in Italia per valutare il riferito forte incremento di atti di violenza e di razzismo contro migranti, persone di discendenza africana e Rom.

La squadra avrà il compito di indagare su quanto sta accadendo, fare tutte le valutazioni del caso e riferire all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, che deciderà poi come comportarsi nei confronti dell'Italia e dell'Austria.