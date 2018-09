Di Maio: "Chiusure domenicali? Previsti turni: 25% dei negozi sarà aperto"

Di redazione Blogo.it lunedì 10 settembre 2018

Di Maio è tornato a parlare della chiusure domenicale a "L'aria che Tira", dove ha spiegato meglio l'idea del Governo in merito

"Ci sarà sempre un posto dove andare a fare la spesa. Ci sarà un meccanismo di turnazione per cui resterà aperto il 25% dei negozi, gli altri a turno chiudono". Lo ha affermato Luigi Di Maio nel corso del programma 'L'aria che tira' di La7, dove ha spiegato in cosa consisterà la proposta di chiusura domenicale dei negozi. L'obiettivo è garantire il riposo ad alcune categorie di lavoratori: "Non stiamo dicendo di chiudere tutto, ma a turno si chiude la domenica, il sabato e i festivi, per garantire riposo a delle categorie".

Di Maio non teme le ripercussioni sui dati dell'occupazione perché, a suo modo di vedere, con la liberalizzazione voluta dal Governo Monti "è aumentato lo sfruttamento e non l'occupazione". La proposta del Governo, così come è formulata, dovrebbe trovare appoggio in aula anche da parte del Partito Democratico: "è una cosa di civiltà, c'è una proposta di legge, che tra l'altro è anche del Pd. Ci viene chiesta dai commercianti, da tutti i padri e madri che lavorando in un negozio sono in concorrenza con i centri commerciali sette giorni su sette".