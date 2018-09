Tria: "favorevole al taglio dell'Irpef"

Di redazione Blogo.it martedì 11 settembre 2018

Sì la taglio Irpef ma titolare del discastero di Via XX Settembre spiega che "bisognerà vedere le compatibilità di bilancio" e che la misura sarò graduale

13.50 - Di fonte alla platea della Summer School di Confartigianato il Ministro Tria ha risposto anche sulla Tap (il gasdotto che dalla frontiera greco-turca dovrebbe arrivare in Puglia) e sulla Tav (l’alta velocità Torino-Lione) dicendo: "spero che si facciano, che il problema si sblocchi, che ci sia una soluzione, anche perché si tratta di grandi collegamenti internazionali".

Sulla Torino-Lione è in atto - ha spiegato proprio stamattina il ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli - una "oggettiva analisi costi-benefici per valutare effetti sociali, ambientali ed economici e vedere quanto e se i costi superino i benefici. Alla fine faremo la nostra scelta politica".

Dal palco della Summer School di Confartigianato è poi toccato al vice di Tria, Massimo Garavaglia, spiegare che in tema di fisco il governo pensa "a introdurre una dual tax Ires, al 24% per quello che tiri fuori e al 15% strutturale su quello che resta dentro l'azienda" con l'obiettivi di fornire "un incentivo ad assumere personale e a capitalizzare".

Una modifica fiscale "strutturale in modo che ogni anno non sia necessario andare a vedere se ci sono agevolazioni, ammortamenti, incentivi".

13.00 - Il taglio dell'Irpef nei pensieri del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria: "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef" a beneficio dei redditi delle famiglie, dice il ministro.

Il titolare del dicastero di Via XX Settembre spiega che però "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" per una misura, quella del taglio Irpef, che dovrà essere implementata "in modo graduale".

Tria, in vista della presentazione della Legge di bilancio 2019, ha aggiunto che una delle due gradi riforme promesse dal governo, l'introduzione della flat tax (l'altra è il reddito di cittadinanza) "va finanziata con le tax expenditures (cioè le agevolazioni fiscali) aggiungendo che si tratta di "un sistema complesso, che richiede tempo".

Tria ha parlato anche di pace fiscale: "ci sarà, tanto più motivata quanto più cambierà il sistema fiscale".