Tria: "favorevole al taglio dell'Irpef"

Di redazione Blogo.it martedì 11 settembre 2018

Sì la taglio Irpef ma titolare del discastero di Via XX Settembre spiega che "bisognerà vedere le compatibilità di bilancio" e che la misura sarò graduale

Il taglio dell'Irpef nei pensieri del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria: "Sono molto favorevole a partire con una riduzione del numero delle aliquote Irpef" a beneficio dei redditi delle famiglie, dice il ministro.

Il titolare del dicastero di Via XX Settembre spiega che però "bisogna vedere le compatibilità di bilancio" per una misura, quella del taglio Irpef, che dovrà essere implementata "in modo graduale".

Tria, in vista della presentazione della Legge di bilancio 2018, ha aggiunto che una delle due gradi riforme promesse dal governo, l'introduzione della flat tax (l'altra è il reddito di cittadinanza) "va finanziata con le tax expenditures (cioè le agevolazioni fiscali) aggiungendo che si tratta di "un sistema complesso, che richiede tempo".

Tria ha parlato anche di pace fiscale: "ci sarà, tanto più motivata quanto più cambierà il sistema fiscale".