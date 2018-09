Di Maio: "Serve un Amazon del Made in Italy per far crescere le Pmi"

Luigi Di Maio, vicepremier del Governo Conte e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, oggi è intervenuto alla riunione della VII Cabina di regia per l'internazionalizzazione alla Farnesina e ha lanciato una proposta che forse è qualcosa di più di una semplice provocazione. Ha infatti detto che servirebbe una sorta di "Amazon del Made in Italy". Di Maio ha infatti detto:

"È di vitale importanza per lo sviluppo economico del nostro Paese investire in innovazione e tecnologia. È tempo che l’Italia disponga di un portale di e-commerce multilingua, una sorta di Amazon del Made in Italy, che faciliti la vendita dei prodotti italiani e combatta, allo stesso tempo, la contraffazione "

Poi ha spiegato:

"Stiamo lavorando all’utilizzo del Blockchain per la certificazione dei prodotti Made in Italy, investimenti importanti che dobbiamo considerare fondamentali per la nostra strategia promozionale. Le infrastrutture del nostro tempo sono la banda ultra larga e il 5G e devono essere il volano di un nuovo Miracolo Economico. Il nostro obiettivo è di rendere le strategie più efficienti, in modo che gli investimenti in promozione di prodotti Made in Italy abbiano un ritorno sempre maggiore per le imprese. A tal fine, concentreremo i nostri sforzi per accompagnare le Pmi in un processo di internazionalizzazione stabile e proficuo"