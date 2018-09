Di Maio, Grillo e Casaleggio: "Italia 5 Stelle al Circo Massimo il 20-21 ottobre 2018"

Di redazione Blogo.it martedì 11 settembre 2018

I tre leader si sono incontrati per annunciare la quinta edizione della manifestazione.

Il vicepremier Luigi Di Maio oggi ha annunciato, con un lunghissimo post su Facebook, che il prossimo 20 e 21 ottobre 2018 al Circo Massimo di Roma si svolgerà la quinta edizione di Italia a 5 Stelle e sarà, ovviamente, un'edizione molto particolare, visto che il MoVimento 5 Stelle è riuscito ad arrivare al governo. Di Maio ha pubblicato un selfie in cui è ritratto con Beppe Grillo e Davide Casaleggio e ha scritto:

"Poco fa ci siamo visti con Beppe Grillo e Davide Casaleggio e abbiamo un importante annuncio per tutti voi: il 20 e 21 ottobre ci vediamo tutti a Roma, al Circo Massimo, per la quinta edizione di Italia 5 Stelle.

La prima Italia 5 Stelle, pensata e fortemente voluta da Gianroberto, la organizzammo proprio al Circo Massimo nel 2014. Allora il nostro sogno era andare al governo per eliminare i vitalizi, per eliminare la corruzione, per dare il Reddito di Cittadinanza e non lasciare indietro nessuno, per restituire l'acqua pubblica ai cittadini. Vi ricordate? Oggi questo sogno si sta realizzando. Forse non ci siamo ancora fermati un attimo a pensarci"

Di Maio ha poi fatto un sunto di quanto fatto finora dal governo:

"Oggi siamo al governo e abbiamo già eliminato i vitalizi, abbiamo approvato la legge Spazza Corrotti in Consiglio dei ministri, stiamo inserendo il Reddito di Cittadinanza nella legge di Bilancio (vi rendete conto dell'enormità della cosa?) e a breve in Parlamento si discuterà la nostra proposta di legge sull'acqua pubblica, che è il primo punto del contratto di governo. Insieme a questo stiamo facendo e abbiamo fatto tante altre cose che nel 2014 erano solo un sogno. Stiamo mettendo in riga i prenditori rivedendo le concessioni statali, abbiamo dato una botta al precariato con il Decreto Dignità, approveremo la norma che elimina una volta per tutte le pensioni d'oro e contemporaneamente siamo pronti al superamento della Legge Fornero. Sono passati appena 4 anni eppure guardate dove siamo. Da marzo a oggi abbiamo iniziato a cambiare l'Italia e siamo in una prospettiva completamente diversa rispetto alla prima edizione di Italia 5 Stelle. Pd e Forza Italia che sembrava dovessero comandare per chissà quanto tempo oggi sono ridotti ai minimi termini e non sono in grado neppure di fare un'opposizione e si limitano a spargere falsità sul governo, usando i giornali e le tv da loro controllati. Ecco, l'odio dei media nei nostri confronti è l'elemento di continuità dal 2014 a oggi. Ma anche per loro sta arrivando il momento di dire addio ai finanziamenti pubblici indiretti e alle inserzioni milionarie delle aziende partecipate dello Stato che dettano loro la linea editoriale"

Poi è tornato a dar merito a Grillo e Casaleggio:

"Tutto questo lo abbiamo fatto grazie ai sacrifici di ognuno di noi. Io ho dato tutto, così come tutti gli altri parlamentari e ministri, così come i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali e comunali, così come Beppe e Davide. Così come te e tutte le migliaia di attivisti presenti in tutta Italia. Camminando fianco a fianco, supportandoci a vicenda, partecipando alla stesura del programma e alla campagna elettorale, abbiamo portato le 5 Stelle in cima all'agenda di governo del nostro Paese"

Di Maio ha infine spiegato cosa succederà il 20 e 21 ottobre:

"Dal 4 marzo a oggi non ci siamo mai fermati un attimo. Abbiamo iniziato a pedalare per rendere l'Italia un posto migliore e per realizzare i punti del programma. Il 20 e il 21 ottobre sarà finalmente l'occasione per fermarci, per festeggiare i risultati che abbiamo raggiunto insieme e per raccontarci come vogliamo continuare per raggiungere tutti i nostri obiettivi"

E ha promesso che ci saranno tutti i pentastellati del governo, incluso il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: