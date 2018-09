Salvini risponde a Mattarella: "Rispettando la legge ho chiuso e chiuderò i porti"

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 settembre 2018

"Indagatemi, io vado avanti!#portichiusi e #cuoriaperti"

Il monito di Sergio Mattarella non è passato inosservato a Matteo Salvini. Il Presidente della Repubblica questa mattina ha impartito al Ministro dell'Interno una lezione di Diritto Costituzionale. Senza mai nominare Salvini, il Presidente ha ribadito l'importanza della separazione dei poteri, ricordando che l'esistenza della magistratura trova legittimazione nel disegno costituzionale.

In questo modo Mattarella ha replicato al Ministro dell'Interno che pochi giorni fa ha affermato che "i Giudici" non sono legittimati a giudicare il suo operato, avendo lui ricevuto un mandato elettorale. Salvini si riferiva in particolare all'avviso di garanzia ricevuto per la vicenda della Diciotti.

Alla parole di Mattarella ha replicato con un tweet: "Mattarella oggi ha ricordato che 'nessuno è al di sopra della legge'. Ha ragione. Per questo io, rispettando legge, Costituzione e impegno preso con Italiani, ho chiuso e chiuderò i porti a trafficanti di esseri umani. Indagatemi, io vado avanti!#portichiusi e #cuoriaperti"