Juncker contro Salvini: "I suoi attacchi all'UE non aiutano l'Italia""

Di redazione Blogo.it mercoledì 12 settembre 2018

"Salvini ha detto che in campagna elettorale, ogni volta che apro bocca, lui guadagna voti. Ecco, io non voglio essere utile a lui. Ma voglio essere utile all’Italia"

Il Presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker, ha voluto esternare pubblicamente i propri dubbi sul comportamento del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e, dopo essersi riferito a lui in modo indiretto nel suo ultimo discorso sullo Stato dell'UE, ha approfittato dell'intervista concessa a un gruppo di testate europee per farlo.

Juncker si concentrato sull'Italia per dare conto della telefonata ricevuta ieri sera da parte di Giuseppe Conte, che a detta del Presidente della Commissione UE era preoccupato per come Juncker avrebbe potuto parlare dell'Italia nel suo discorso di oggi:

Abbiamo parlato di ciò che avrei detto oggi. In Italia, parte del governo temeva che attaccassi fortemente l’esecutivo. Credevano che io volessi reagire nello stesso modo in cui l’UE e la Commissione vengono attaccate dal governo.

Non ha certo tutti i torti. Juncker è arrivato a definire Conte un suo amico, spiegando che i problemi li ha con uno dei due vicepremier, riferendosi ovviamente a Matteo Salvini:

Io non ho problemi con il presidente del Consiglio, il mio amico Giuseppe, ma ogni tanto rimango allibito da questa retorica a cui gioca parte della coalizione di maggioranza e almeno uno dei due vicepremier, con i loro continui attacchi a Bruxelles. Ecco, questo non aiuta l’Italia.

E se fino a questo momento Salvini non era stato nominato, subito dopo Juncker ha voluto chiarire ogni dubbio:

Salvini ha detto che in campagna elettorale, ogni volta che apro bocca, lui guadagna voti. Ecco, io non voglio essere utile a lui. Ma voglio essere utile all’Italia. [...] Non vedo una sola ragione per cui il Ppe possa sviluppare una relazione con Salvini. Abbiamo già Orban ed è abbastanza.