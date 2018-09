Migranti e tubercolosi, l'allarme fasullo lanciato da Matteo Salvini

Di Daniele Particelli mercoledì 12 settembre 2018

Dati alla mano, in Italia non c'è nessun allarme tubercolosi.

Matteo Salvini continua a fare propaganda e nel giorno in cui si è tornati a parlare del caso della nave Diciotti - dopo l'affondo di Sergio Mattarella e le parole di Giuseppe Conte - fomenta l'allarme lanciato dal leghista Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto, sui casi di tubercolosi registrati in provincia di Vicenza, che sarebbero legati proprio alla presenza dei migranti.

Salvini si è fiondato a condividere quell'articolo, corredandolo da un commento che difende l'operato del Ministero dell'Interno nella lotta all'immigrazione e, allo stesso tempo, lancia un allarme tubercolosi che non è supportato da alcun dato statistico, ma a quanto pare si basa soltanto sulle parole di Ciambetti citate nel pezzo.

No, la tubercolosi non è tornata a diffondersi come sostiene Matteo Salvini. È sempre stata presente in Italia e la tendenza è andata scemando negli ultimi decenni. Ma è davvero corretto parlare di emergenza tubercolosi in Italia? Dati alla mano, la risposta è no. O meglio, non abbiamo ancora statistiche aggiornate all'ultimo anno, ma i dati relativi alla diffusione della tubercolosi in Italia tra il 1995 e il 2016 ci confermano una diminuzione più o meno costante, dai 5.225 casi registrati nel nostro Paese nel 1995 ai 4.032 casi del 2016.

Secondo i dati relativi all'immigrazione diffusi oggi dal Ministero dell'Interno, in Italia nel 2016 sono sbarcate poco più di 127mila persone, mentre nel 2017 quel numero è sceso a poco più di 100mila. Nel 2015, sempre secondo il Viminale, erano sbarcate 153.842 persone, mentre nel 2014 erano state 170.100.

Se mettiamo tutto in un grafico ci rendiamo conto a colpo d'occhio dell'andamento degli sbarchi in Italia dal 2002 ad oggi.

Di seguito, invece, la versione in grafico. È sufficiente incrociare i dati per vedere che l'aumento degli sbarchi in Italia non è sempre collegato all'aumento dei casi di tubercolosi in Italia. Anzi. Dal 2011, ad esempio, quando a partita la nuova emergenza nel Mediterraneo e gli sbarchi sono ripresi in modo massiccio, i casi di tubercolosi in Italia sono diminuiti.

Se gli ultimi 15 anni non hanno mai fatto gridare all'emergenza tubercolosi, perché questo 2018 - lo stesso Ministero dell'Interno ha confermato un calo sostanziale degli sbarchi in questi primi mesi del 2018 rispetto agli anni precedenti - dovrebbe fare eccezione? Che Salvini, per gridare all'allarme tubercolosi in Italia, abbia altri dati a disposizione? Sarà il tempo a smentirci, ma fino a quando non saranno le istituzioni sanitarie italiane o europee a lanciare un allarme per il nostro Paese, possiamo dormire sonni tranquilli sulla tubercolosi, così come abbiamo fatto negli ultimi 15 o 20 anni.

Non a caso, poche ore dopo le parole di Matteo Salvini, è arrivata la smentita da parte del viceprefetto vicario di Vicenza, Lucio Parente. Non c'è nessun allarme:

Abbiamo accertato che il servizio di igiene sanità pubblica dell'Ulss ha già avviato tutte le procedure del caso, avviando controlli specifici sulle persone che nei giorni scorsi sono state a contatto con questa persona. Il protocollo è stato rispettato come da normativa, quindi sotto l'aspetto sanitario non c'è nulla da temere.