Salvini fa una nuova promessa: "Meno le tasse dal 2019"

Di redazione Blogo.it giovedì 13 settembre 2018

"Stiamo lavorando di testa, di cuore e di numeri. Abbiate pazienza una settimana"

Il Matteo Salvini Show si è spostato oggi a Bari. Dopo la visita tattica nel quartiere Libertà, dove ha incontrato un gruppo di forti sostenitori nella lotta all'immigrazione clandestina, il Ministro dell'Interno ha partecipato alla Fiera del Levante e ha fatto una nuova promessa ai cittadini italiani, un'altra promessa che conti alla mano sarà molto difficile da mantenere:

Stiamo lavorando a una manovra economica per far pagare meno tasse agli italiani già dall'anno prossimo.

Si comincerà dalle Partite IVA, ha spiegato Salvini, per l'abbassamento delle tasse e allo stesso tempo si creeranno nuovi posti di lavoro per i giovani mettendo mano alla legge Fornero:

Stiamo lavorando di testa, di cuore e di numeri. Abbiate pazienza una settimana, così come fra una settimana porterò in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione e il decreto sicurezza per rendere l’Italia un Paese più sicuro.

L'abbassamento delle tasse è stato un cavallo di battaglia di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi decenni e anche l'esecutivo Lega-M5S non poteva fare eccezione. Quello che tra un proclama e l'altro, però, ci manca di sapere è come il governo di Giuseppe Conte intende fare per trovare i fondi per realizzare i tanti obiettivi che si è prefissato nel breve e medio termine.

Anche Salvini, in questa occasione, non è entrato nel dettaglio e mentre lui e Luigi Di Maio si sperticano in fare promesse, il Ministro dell'Economia Tria continua a frenare e l'Europa si aspetta la presentazione di un bilancio credibile.