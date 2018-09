Lampedusa: sbarcati 184 migranti, il Viminale attacca Malta

Di redazione Blogo.it venerdì 14 settembre 2018

I profughi arrivati utilizzando piccole imbarcazioni

Il Viminale annuncia lo sbarco a Lampedusa di 184 migranti, che hanno raggiunto le coste italiche attraverso piccole imbarcazioni. Secondo fonti vicine al ministero dell’Interno, che annuncia di essere al lavoro per trovare "soluzioni innovative e efficaci" nella gestione dei flussi migratori, Malta avrebbe scaricato ancora una volta tutte le responsabilità sull’Italia. Già nella giornata di giovedì, infatti, il ministro Matteo Salvini aveva denunciato la presenza di "almeno 7 barchini veloci in acque maltesi". Secondo il vicepremier, le stesse imbarcazioni non presentavano alcuna difficoltà: "Questo è evidentemente traffico di essere umani", la denuncia pubblica del leader del Carroccio.

"Irreperibili 50 migranti sbarcati dalla Diciotti". C'è da stupirsi? 50 dei migranti sbarcati dalla Diciotti si sono allontanati dai Centri di Accoglienza. Si tratta di un comportamento così strano?

Fonti del Viminale, inoltre, confermano che Salvini aveva chiesto ufficialmente l’intervento delle autorità maltesi, che però si sarebbero completamente disinteressate alla questione, lasciando che le piccole imbarcazioni con a bordo 184 migranti giungessero presso la costa di Lampedusa.