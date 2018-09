Il Premier Conte a Palermo, ma Leoluca Orlando non c'è in polemica su fondi per periferie

Conte ha inaugurato l'anno scolastico presso la scuola "Padre Pino Puglisi".

Il Premier Giuseppe Conte questa mattina è stato in visita a Palermo dove ha inaugurato l'anno scolastico presso la scuola Padre Pino Puglisi, nel quartiere Brancaccio, accompagnato dal sottosegretario alla Presidenza Vito Crimi e il prefetto Antonella De Miro.

Ad accogliere il Presidente del Consiglio dei ministri si sono presentati l'assessore alla Cittadinanza Giuseppe Mattina e l'assessore alla Pubblica istruzione Giovanna Marano ed era anche presente l'arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.

Grande assente invece il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che è in polemica con il governo per quanto riguarda i fondi per le periferie.

Proprio ieri, infatti, Orlando non aveva risparmiato parole pesanti su questo argomento, dicendo che il governo ha "scippato" quasi 16 milioni di euro proprio al quartiere Brancaccio con la fiducia al decreto Milleproroghe.

Il Premier Conte ha commentato così l'assenza di Orlando:

"Se il sindaco ritiene questo e non accoglie il suo presidente faccia pure. Ma bisogna essere corretti però, ieri sera lavorando fino a tarda notte ho incontrato una ventina di sindaci dell'Anci e non ricordo il volto del sindaco Orlando. Abbiamo lavorato tanto e trovato una soluzione rispetto a un provvedimento che era incostituzionale, stiamo recuperando un profilo di costituzionalità e abbiamo trovato un percorso. In più ho assicurato il modo per recuperare questi finanziamenti. Se il sindaco Orlando ha nella sua testa progetti che non ha realizzato non è colpa mia"

Neanche il governatore della Sicilia Nello Musumeci si è presentato a salutare Conte: La sua presenza era confermata fino a ieri, ma avrebbe avuto un impegno improvviso e ha così delegato l'assessore regionale all'istruzione Roberto Lagalla. Tuttavia, secondo alcune indiscrezioni, la sua assenza sarebbe dovuta anche a una questione di "protocollo", perché il Presidente della Regione non è stato formalmente invitato dal Premier.