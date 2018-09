Video: battibecco tra Salvini e il ministro del Lussemburgo che dice: “Abbiamo bisogno di immigrati”

Di redazione Blogo.it venerdì 14 settembre 2018

Secondo Jean Asselborn l'Europa sta invecchiando.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è a Vienna per la conferenza sulle migrazioni alla quale prendono parte i ministri degli Interni Ue e di alcuni Paesi del Nordafrica, tra cui quello della Libia.

Durante il suo intervento, il vicepremier italiano ha detto:

"Sentivo qualche collega prima di me dire che abbiamo bisogno di immigrazione perché la popolazione europea invecchia, io ho una prospettiva completamente diversa. Io penso di essere al governo e di essere pagato dai miei cittadini per vedere i giovani tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa, e non per espiantare il meglio dei giovani africani e rimpiazzare europei che per motivi economici non fanno più figli. Sono due visioni completamente diverse"

Il collega cui fa riferimento è il ministro del Lussemburgo responsabile degli Esteri e degli Affari europei Jean Asselborn e infatti Salvini poi è entrato nello specifico:

"Magari in Lussemburgo hanno questa esigenza, in Italia abbiamo l'esigenza di fare figli non di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più"

A questo punto Jean Asselborn ha interrotto Salvini per sottolineare che non era d’accordo, ma lo ha fatto solo blaterando, come a fare il verso al leader del Carroccio. A questo punto Salvini ha detto:

"Rispondo pacatamente al suo punto di vista che non è il mio. Io non l'ho interrotta, mi lasci finire"

Ma Asselborn ha continuato dicendo:

"In Lussemburgo, caro signore, avevamo migliaia di italiani che sono venuti a lavorare da noi, dei migranti, affinché voi in Italia poteste avere i soldi per i vostri figli"

poi ha concluso con una imprecazione ("Merde, alors"). Salvini ha condiviso il video su Facebook, che potete vedere qui in alto e ha scritto: