Il Papa a Palermo per l'anniversario del martirio di Don Puglisi

Di redazione Blogo.it sabato 15 settembre 2018

Palermo blindata per l'arrivo di Papa Bergoglio. Attesi 100mila fedeli al Foro Italico

10.20 - Ai fedeli di Piazza Armerina il Papa ha detto: "Sono contento di trovarmi in mezzo a voi. E' bello il sole della Sicilia!". Bergoglio ha ricordato che un mese prima di essere ucciso dalla mafia Don Pino Puglisi "fu qui a Piazza Armerina". Il Papa ha poi parlato di alcune delle "piaghe che vi affiggono: "sottosviluppo, sfruttamento del lavoro, disoccupazione dei giovani, usura e alcolismo" invitando tutti e in particolare i giovani all'impegno per "una nuova evangelizzazione" per una "convivenza giusta e piacevole".

Papa Francesco è arrivato a Piazza Armerina, nell'ennese, per quella che è la prima tappa della sua visita in Sicilia. Il Pontefice è stato accolto dal vescovo locale Rosario Gisana, dal primo cittadino Nino Cammarata e dal prefetto di Enna Maria Antonietta Cerniglia.

In Piazza Europa Papa Francesco incontrerà i fedeli, quindi si trasferirà a Palermo, blindata per l'occasione. Il Papa è atteso a Brancaccio nel giorno del 25° anniversario della morte di Don Pino Puglisi, il prete ucciso dalla mafia il 15 settembre del 1993, nel giorno del suo 56° compleanno. Francesco farà sosta sul luogo dell'omicidio del religioso.

Dopo l’atterraggio in elicottero nel porto di Palermo, previsto per le 11, ci sarà la celebrazione eucaristica al Foro Italico dove sono attesi 100mila fedeli. Francesco sarà poi a mensa alla Missione di speranza e carità, con una rappresentanza di detenuti e immigrati.

Nel primo pomeriggio è prevista la visita in forma privata alla Parrocchia di San Gaetano nel quartiere Brancaccio e alla Casa del beato Pino Puglisi, poi l'incontro in cattedrale con il clero e i seminaristi, seguito dal discorso del Papa e per le 17 l'incontro con i giovani in piazza Politeama a cui Bergoglio rivolgerà le sue parole.

Una visita breve ma intensa quella di Papa Francesco in Sicilia in occasione del 25esimo anniversario del martirio di Don Pino Puglisi, proclamato beato il 25 maggio 2013 davanti a 100mila fedeli che affollavano il prato del Foro Italico dove il Santo Padre tra poco terrà messa.