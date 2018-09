Scioglimento del Pd? Calenda invita a cena Renzi, Gentiloni e Minniti

Di redazione Blogo.it domenica 16 settembre 2018

"Martedì da me a cena. Invito pubblico per renderlo più incisivo"

Dopo la proposta del presidente del PD Matteo Orfini di sciogliere il partito e rifondarlo oggi si muove Carlo Calenda. L’ex ministro dello sviluppo, da sempre fautore di una svolta per un nuovo PD, con un tweet pubblico, da cui si attende risposte anche private, invita a cena a casa sua l’ex premier Paolo Gentiloni, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti e l’ex premier Matteo Renzi.

Calenda replica al saggista e giornalista Giuliano da Empoli, uno dei consiglieri di Renzi, che su Twitter aveva scritto: "La Storia non sarà clemente con i quattro leader del Pd, Renzi, Gentiloni, Calenda, Minniti che condividono la stessa linea politica se per ragioni egoistiche non riusciranno a sedersi intorno a un tavolo per impedire la deriva del PD verso l’irrilevanza e la sottomissione al M5S".

Calenda risponde: "Hai ragione Giuliano. Questo è un invito formale. Vediamoci @PaoloGentiloni @matteorenzi #minniti. Per essere operativi e per limiti miei di movimento: martedì da me a cena. Invito pubblico per renderlo più incisivo ma risposta privata va benissimo"

L’idea di Orfini di scogliere il PD non è piaciuta per niente a Nicola Zingaretti, candidato alla segreteria avversato dai renziani che non avendo ancora un proprio candidato - è il ragionamento dello staff del governatore del Lazio - cercano ogni scusa possibile per rinviare il congresso e la nomina del nuovo segretario: da qui la mossa di Orfini di cambiare nome e simbolo al partito.