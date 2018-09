Vertice ad Arcore tra Salvini e Berlusconi: il centrodestra prova a ricompattarsi

Di redazione Blogo.it lunedì 17 settembre 2018

Prove di ricontatto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, che si incontreranno di nuovo in settimana insieme a Giorgia Meloni per discutere del futuro del centrodestra.

Riprendono i contatti all'interno del centrodestra, un po' allentati dopo la decisione di Matteo Salvini e la sua Lega di salire al potere insieme al Movimento 5 Stelle, lasciando gli alleati Forza Italia e Fratelli d'Italia all'opposizione.

Ieri sera il Ministro dell'Interno si è recato ad Arcore per incontrare Silvio Berlusconi in un vertice durato circa due ore a cui hanno preso parte anche Giancarlo Giorgetti e Antonio Tajani. Al centro dell'incontro tanti temi, a partire dalla nomina di Marcello Foa alla Presidenza della Rai, nomina fortemente voluta da Salvini e bocciata dall'opposizione, Forza Italia inclusa.

Non è chiaro se sia stato raggiunto un accordo su questo punto a pochi giorni dalla nuova votazione, ma quello che è certo è che il centrodestra si riunirà ancora una volta in settimana, stavolta anche in presenza della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, ieri raggiunta telefonicamente durante il vertice.

Il centrodestra sta quindi provando a ricompattarsi in vista delle prossime elezioni amministrative. Forza Italia sarebbe pronta a fare dietrofront sulla nomina di Foa - i voti di FI sono sufficienti a ribaltare la situazione - a patto che la Lega voglia restare alleata per le amministrative e che chiarisca alcuni aspetti della flat tax che tanto vuole approvare.

Insomma, si tratta di scendere a compromessi pur di non distruggere quest'alleanza, ma se fonti di Forza Italia hanno definito "positivo" l'incontro di ieri sera, dalla Lega fanno sapere che non è stata presa alcuna decisione. Molto dipenderà anche dalla posizione di Giorgia Meloni.