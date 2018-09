Tajani (FI): "L'alleanza Lega-M5S è contro natura, pensiamo a un governo di centrodestra"

Di redazione Blogo.it lunedì 17 settembre 2018

Al vertice del centrodestra che si è svolto ieri sera ad Arcore c'era anche il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, che oggi ha voluto chiarire cosa è successo in quelle due ore, smentendo le indiscrezioni trapelate stamattina.

La nomina di Marcello Foa alla Presidenza della Rai, ha spiegato Tajani, non è stata neanche presa in considerazione dai presenti, riunitisi ad Arcore per un altro motivo: rivedere il modo in cui l'alleanza del centrodestra dovrà funzionare, che non è ovviamente quello in cui sta andando avanti da qualche settimana a questa parte.

Il governo Lega-M5S, secondo Tajani, avrà vita breve e per questo bisogna già iniziare a pensare all'alternativa, vale a dire un governo di centrodestra, come era nell'idea iniziale di Salvini, Berlusconi e Meloni prima che si aprisse la possibilità per Salvini di salire al governo grazie all'alleanza col Movimento 5 Stelle.

Tajani parla chiaro e critica anche il discusso reddito di cittadinanza fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle:

A noi interessa l'alternativa al governo M5s, lavoriamo per un governo di centrodestra che è l'unico che può risolvere i problemi degli italiani, a cominciare dalla disoccupazione giovanile che non si risolve certo col reddito di cittadinanza.

Presidente del Parlamento Europeo ne è sicuro. L'esecutivo di Giuseppe Conte non arriverà alla sua naturale scadenza:

Sono pronto a scommettere che questo governo non durerà 5 anni. È impossibile che Lega e M5s che hanno identità diverse possano andare avanti a lungo, solo per interessi di potere. Troppo diversi, si vedono già i contrasti tutti i giorni: Tav, Tap, litigano ogni giorno. È un accordo contro natura e durerà poco.

Da qui l'obiettivo del vertice di ieri sera e gli incontri in programma nelle prossime settimane:

Vogliamo che la Lega torni a casa, torni ad essere parte integrante del centrodestra a livello nazionale. Perché è impossibile governare il paese con una coppia contro natura. Riemergerà il centrodestra, lo vedremo alle prossime regionali, ma serve un accordo politico complessivo sul centrodestra.

Come risponderà il Movimento 5 Stelle dopo queste dichiarazioni?