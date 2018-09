Francia, Macron al disoccupato: "Non trovi lavoro? Se attraverso la strada te lo trovo io"

Di redazione Blogo.it lunedì 17 settembre 2018

Il Presidente della Repubblica francese al disoccupato: "basta essere pronti e motivati"

Dopo poco più di un anno dalla sua elezione Emmanuel Macron non sembra rappresentare più la soluzione per i problemi della Francia. Il suo successo elettorale, figlio della protesta, sembra già un lontanissimo ricordo. Secondo gli ultimi sondaggi solo il 19% dei francesi considera positivo il suo operato, mentre il 60% ha un giudizio totalmente negativo. Il Presidente è nervoso e talvolta non riesce a dissimulare questa sua tensione.

Ieri, per esempio, ha incontrato alcuni visitatori nei giardini del palazzo presidenziale. Un giovane gli ha spiegato di non riuscire a trovare lavoro e Macron ha banalizzato le sue difficoltà, ridicolizzandolo davanti alle persone che si trovavano intorno a loro: "Se lei è pronto e motivato, nel settore alberghiero, nella ristorazione e nell'edilizia non c'è posto in cui vado in cui non cerchino personale". E poi: "Se attraverso la strada glielo trovo io. Vogliono solo gente pronta a lavorare".

In Francia la disoccupazione è all'8.9%, ma secondo Macron chi non trova lavoro manca solo di motivazioni. Certamente anche questo breve filmato non farà bene alla sua immagine, testimoniando la totale lontananza dalle difficoltà della gente comune.