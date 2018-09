Manovra economica, Di Maio, Salvini e Conte: "Incontro proficuo. Faremo scelte coraggiose"

Questa sera si è svolto un vertice di governo per discutere della manovra economica, un incontro indispensabile a meno di un mese dal varo della legge di Bilancio. È durato oltre tre ore, ma secondo quanto riferito dai diretti interessati, è stato "proficuo", un termine che il governo Conte usa fin dalla sua nascita.

Proprio il Premier Giuseppe Conte ha detto:

"Nel corso del vertice c'è stato un approfondimento delle principali componenti della manovra. In particolare, ci siamo soffermati sull'analisi degli sprechi da tagliare ai fini della riqualificazione della spesa pubblica e sulle possibilità di un rilancio della crescita attraverso i punti qualificanti del contratto di governo: flat tax, reddito di cittadinanza, superamento della legge Fornero e un quadro organico di tagli alle spese improduttive. Il vertice si è svolto lavorando in totale armonia ed è emerso l'obiettivo condiviso di provvedere ad una profonda revisione della spesa, volta a massimizzarne l'efficienza attraverso il taglio degli sprechi. È stato affrontato anche il tema delle riforme strutturali in via di formulazione definitiva, con l'obiettivo di valutare l'incidenza di queste sulla crescita economica e su una dinamica della produttività che il Paese ha bisogno di far ripartire"