Di Maio: "Tria deve trovare i soldi per aiutare gli italiani"

Di redazione Blogo.it martedì 18 settembre 2018

Il vicepremier in pressing sul ministro dell'Economia

Luigi Di Maio prima rassicura il ministro dell’Economia Giovanni Tria, poi però lo incalza: "Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria - le parole del leader del Movimento 5 Stelle all’Ansa - ma pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli italiani che momentaneamente sono in grande difficoltà. Loro non possono più aspettare, lo stato non li può più lasciare soli e un ministro serio i soldi li deve trovare". Il ministro del Lavoro, in partenza per la Cina, ha ribadito quelle che devono essere le linee guida dell’azione del “governo del cambiamento”, ossia quello di dare agli italiani quelle risposte che hanno atteso a lungo invano.

"Lo Stato - continua Di Maio - è già in ritardo di 20 anni, ci sono famiglie italiane con figli in momentanea difficoltà, giovani senza lavoro, pensionati che con 500 euro non mangiano. Iniziamo a dare i soldi a loro. Poi semmai ci porremo il problema che non ci sono i soldi per dare stipendi a chi guadagna centinaia di migliaia di euro". Secondo indiscrezioni giornalistiche, le parole del vicepremier penta stellato sarebbero la conseguenza di quanto accaduto ieri: secondo quanto riferisce ‘Il Fatto Quotidiano’, Di Maio sarebbe andato su tutte le furie dopo il vertice economico di Palazzo Chigi, durante il quale Lega e M5S si sarebbero scontrati su veti incrociati riguardanti la manovra.

Tensione tra M5S e Tria. Lezzi: "O reddito di cittadinanza o intero governo ha problemi" Il MoVimento 5 Stelle insiste per inserire il reddito di cittadinanza nella legge di Bilancio e farlo partire entro maggio 2019, ma il ministro dell'Economia Giovanni Tria tentenna.

Da Berlino, dove si trova in vista a Innotrans, prova a gettare acqua sul fuoco il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: "Tria sta facendo bene il suo mestiere. È conscio che ci sia un contratto di governo che lega due forze politiche". Stempera i toni anche il ministro Barbara Lezzi, che nei giorni scorsi non era stata “dolcissima” nei confronti del ministro dell’Economia: "Non ci sono tensioni sulla manovra. Noi abbiamo un contratto di governo da portare avanti e per il resto stiamo definendo tutte le misure ancora con il ministro Tria".