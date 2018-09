Conte: "Faremo la pace fiscale e rimpatrieremo i clandestini"

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 settembre 2018

"Proponiamo un meccanismo totalmente diverso dove l'azzeramento delle pendenze è funzionale per partire con un nuovo rapporto con il fisco"

È un Giuseppe Conte orgogliosamente populista quello che ha risposto alle domande di Mario Giordano oggi su La Verità, un'intervista a 360 gradi in cui il Presidente del Consiglio ha ribadito di essere assolutamente in linea coi due vicepremier, a cominciare dalla discussa posizione di Matteo Salvini sulla gestione dei flussi migratori e sul rimpatrio dei clandestini.

La legge di bilancio è dietro l'angolo e Conte ha già sposato la nuova linea emersa in queste ultime ore. Si è passati da un "entro la fine dell'anno faremo tutto" ad un "faremo le cose per gradi" e questo vale per le principali promesse di Lega-M5S:

La pace fiscale si farà: è imprescindibile. Così come, con gradualità, attueremo flat tax, reddito di cittadinanza e riforma della legge Fornero.

Procedere per gradi vuol dire anche spezzettare le iniziative, come il reddito di cittadinanza. Conte ha spiegato che il primo passo sarà la riforma dei centri per l'impiego, legati a doppio filo al progetto del reddito di cittadinanza, così da non renderlo "una mera funzione assistenziale". L'idea è quella di ispirarsi al modello già adottato dalla Germania: "Ne abbiamo parlato con la Merkel a Berlino. E siamo in contatto con alcuni esperti della Germania".

La pace fiscale, promessa anche in questa occasione da Giuseppe Conte, non sarà però un condono:

Noi proponiamo un meccanismo totalmente diverso dove l'azzeramento delle pendenze è funzionale per partire con un nuovo rapporto con il fisco. Il sistema attuale è iniquo e inefficiente. Dobbiamo partire con un progetto organico di riforma, basato su una nuova alleanza tra cittadino e fisco. Il fisco non deve essere visto come nemico.

Questo, però, sarà anche legato a un inasprimento delle pene per gli evasori fiscali, che per la prima volta anche in Italia avranno la certezza di finire in carcere.