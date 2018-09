Migranti, oggi il vertice a Salisburgo con Conte: si inizierà a smuovere qualcosa?

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 settembre 2018

Giuseppe Conte ribadirà la posizione dell'Italia e le soluzioni che vorrebbe adottare.

Inizierà questa sera a Salisburgo la riunione informale dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione Europea che avrà come obiettivo la risoluzione, o meglio il tentativo di risoluzione, della questione dei flussi migratori. Ogni tentativo di raggiungere un accordo si è rivelato vano in questi ultimi mesi e anche per oggi le speranze di fare degli importanti passi in avanti sono piuttosto scarse.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte tenterà di ribadire qual è la posizione dell'Italia e quali sono le soluzioni che il nostro Paese propone, che poi sono le stesse già presentate in Europa, dalla modifica delle regole della missione navale Sophia, o EUNAVFOR Med che dir si voglia, e la famosa redistribuzione dei migranti che molti Paesi UE hanno già rifiutato.

Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk era stato molto chiaro, lasciando intendere che di fronte alle posizioni inamovibili di molti Paesi, difficile si arriverà a una soluzione: "Se alcuni vogliono risolvere i problemi mentre altri vogliono usarli, la crisi rimarrà irrisolvibile".

La riunione informale inizierà alle 19.30 con la cena al Felsenteitshule Theater e proseguirà anche nella giornata di domani, dalle 9.30 alle 15.00, con la sessione di lavoro alla Kammermusiksaal/Solitar della Mozarteum University.