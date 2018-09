Vitalizi, Boeri al Senato: "Costano 200 milioni"

Di redazione Blogo.it mercoledì 19 settembre 2018

Il presidente dell’Inps ascoltato dal consiglio di presidenza

Tito Boeri, presidente dell’Inps ascoltato oggi dal consiglio di presidenza del Senato, ha fornito i numeri ufficiali sui vitalizi dei parlamentari italiani: attualmente ne vengono erogati circa 2.700 che costano qualcosa come 200 milioni di euro. Se la delibera sul taglio fosse applicata anche a Palazzo Madama, dichiara il numero uno dell’Inps, le casse dello stato potrebbero risparmiare qualcosa come 16 milioni. "Nonostante questa audizione fosse stata prevista da mesi - ammonisce - , non ci è stato concesso di accedere a informazioni sulle carriere contributive e sulle prestazioni in pagamento". Dunque, la cifra di 200 milioni è anche "una sottostima, perché ottenuta applicando le regole ai soli anni di servizio presso il Parlamento italiano. Sono stati esclusi eventuali anni di servizio presso il Parlamento europeo o Consigli regionali".

Tagli ai vitalizi, Fico: "I ricorsi sono legittimi, ma io vado avanti" Il Presidente della Camera Roberto Fico commenta i ricorsi degli ex parlamentari contro il taglio dei vitalizi. Ecco che cosa ha detto.

L’attuale sistema dei vitalizi dei parlamentari italiani, sottolinea ancora Boeri, così come è congeniato, non è sostenibile: "Le regole dei vitalizi sono state sin dall'origine, introdotte dal Parlamento in regime di autodichia senza contemplare una valutazione di giudici esterni. Tale autonomia - prosegue Boeri - è stata consapevolmente utilizzata per mettere in piedi un sistema insostenibile destinato a gravare in modo rilevante sui cittadini in aggiunta alla spesa destinata al pagamento delle indennità parlamentari".

Tradotto in soldoni, è stato messo in piedi un sistema per il quale i politici italiani vanno a percepire più di quanto hanno versato: "Era chiaro fin dall'inizio che i contributi versati non sarebbero stati sufficienti a coprire le spese per vitalizi", conclude Tito Boeri.