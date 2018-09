Martina: "Per le Europee contro i populisti serve alleanza con Macron e Tsipras"

Il segretario del PD Maurizio Martina ha parlato ieri prima del vertice dei leader del Pse, il Partito Socialista Europeo, che procede il vertice informale europeo di Salisburgo. Ha annunciato che un tema di discussione sarebbe stato, in relazione alle Elezioni Europee 2019, quello delle alleanze per affrontare i populisti.

"L'operato del governo italiano sull'immigrazione è totalmente insufficiente. Tanta propaganda, zero risultati. L'idea di una Italia più isolata non va bene perché noi abbiamo bisogno di più Europa e dobbiamo costruire delle alleanze per fare dei passi in avanti di gestione di fenomeni complessi come quelli migratori. Il governo italiano oggi si sta isolando e basta"