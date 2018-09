Fondi illeciti: indagato il tesoriere del Partito Democratico

Di redazione Blogo.it venerdì 21 settembre 2018

L’accusa si basa su un versamento dellʼimprenditore Luca Parnasi

Il tesoriere del Partito Democratico, Francesco Bonifazi, risulta essere indagato dalla Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta relativa ai pagamenti alla politica dell'imprenditore Luca Parnasi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, l’accusa è di finanziamento illecito e riguarderebbe nello specifico un versamento di 150.000 euro di Parnasi nelle casse della fondazione "Eyu", presieduta proprio da Bonifazi, ma che in realtà sarebbero stati destinati al PD e non iscritti nei bilanci. L’imprenditore Parnasi è stato arrestato il 13 giugno scorso nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma e si trova ai domiciliari dal 20 luglio.

Lo stesso costruttore, che sta collaborando con i magistrati da diverse settimane, avrebbe spiegato quale fosse il suo metodo per finanziare i partiti tramite le fondazioni, soprattutto la "Eyu" e "Più voci", amministrata dal tesoriere della Lega, Giulio Centemero. Secondo quanto riferiscono le agenzie di stampa, agli atti ci sarebbero anche diverse conversazioni tra Parnasi e il tesoriere del PD Bonifazi. Tramite un trojan inserito nel cellulare dell’imprenditore, sono stati captati alcuni colloqui in merito ai quali lo stesso è stato interrogato proprio giovedì scorso.

Ai magistrati, il costruttore avrebbe anche confermato un incontro avvenuto prima dell’ultima campagna elettorale al quale hanno partecipato Bonifazi e Domenico Petrolo, responsabile del fundraising di "Eyu". L’incontro, però, è avvenuto presso sant'Andrea delle Fratte, un luogo coperto dall'immunità parlamentare, ragion per cui la conversazione non potrà essere utilizzata dai giudici.

La difesa di Bonifazi su Twitter

Appena la notizia è divenuta di dominio pubblico, il tesoriere del Partito Democratico si è difeso tramite il proprio account Twitter ufficiale: "Non c'è nessun finanziamento illecito al Pd - dichiara Bonifazi - , non c'è nessuna fattura falsa della Fondazione Eyu. Abbiamo tutti i documenti in regola. E siamo pronti a dimostrarlo in qualsiasi sede".