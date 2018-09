Ruocco (M5S): "Le soglie proposte finora per la pace fiscale sono troppo alte"

Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze della Camera e parlamentare del MoVimento 5 Stelle, è stata intervistata dal Fatto Quotidiano sulla pace fiscale e si è fatta portavoce di una posizione che per ora sembra distante da quella della Lega, partitolo principale promotore di questa iniziativa:

"È sostenibile parlare di pace fiscale fissando un tetto che tenga conto dei piccoli contribuenti in difficoltà ma le soglie che ho sentito in questi giorni non sono proponibili per i 5Stelle"