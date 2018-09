Roberto Fico: "La manovra deve mettere liquidità vera nelle tasche degli italiani" | Video

Il Presidente della Camera Roberto Fico oggi è stato a Vico Equense a inaugurare un piazzale dedicato al giornalista Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra nel 1985 a soli 26 anni. La piazza si trova davanti al municipio e al suo ingresso ha una stele con il volto di Siani con la bocca cancellata, simbolo del fatto che sia stato messo a tacere dai camorristi.

Fico è stato accompagnato da Antonio Irlando, miglior amico di Siano, accanto all'auto del giornalista, una Citroen Mehari. Alla cerimonia ha partecipato e ha parlato Paolo Siani, fratello di Giancarlo e oggi deputato del Pd. Presente anche il sindaco Andrea Buoncuore.

Il Presidente della Camera Fico ha però parlato, a margine dell'evento, anche degli argomenti più attuali della politica italiana, in particolare la manovra economica su cui sta lavorando il Governo Conte. Fico a tal proposito, interrogato dai giornalisti, ha risposto:

"La manovra deve essere ancora presentata, quando sarà presentata vedremo i risultati e il dibattito parlamentare. È giusto essere ancorati alle promesse fatte in campagna elettorale. Io sono convinto che nel nostro Paese bisogna mettere in sicurezza i cinque milioni di persone che vivono sotto la soglia di povertà, bisogna assolutamente effettuare una lotta alla povertà seria, le pensioni minime devono salire perché sono pensioni irrisorie. Quindi io penso che ci siano manovre economiche importanti da fare mettendo liquidità vera nelle tasche degli italiani e delle persone che sono in difficoltà"