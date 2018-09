Video, la minaccia di Casalino: "Siamo pronti a far fuori quelle m...e del ministero dell'Economia"

Di redazione Blogo.it sabato 22 settembre 2018

"O ci trovano i 10 miliardi del c... o dedichiamo il 2019 a far fuori tutti questi pezzi di m..."

È stato diffuso un audio in cui Rocco Casalino (o un suo bravissimo imitatore...) parla con un giornalista e gli suggerisce cosa scrivere, chiedendogli però di essere riportato solo come "fonte parlamentare" e non con il suo nome e cognome e soprattutto con il suo ruolo di portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'audio, che potete sentire cliccando sul video alla fine del post, Casalino dice:

"Se vuoi far uscire una cosa simpatica metti che nel Movimento è pronta la mega vendetta: scrivi che se non dovessero uscire i soldi per il reddito di cittadinanza, fonti parlamentari dei Cinque stelle giurano che per tutto il 2019 ci dedicheremo a far fuori una marea di gente del Mef. Non ce ne fregherà niente, sarà veramente una cosa coi coltelli"

Poi aggiunge:

"Ormai si è capito che Tria c'entra relativamente, ma al ministero c'è una serie di persone, lì da decenni, che proteggono il solito sistema e non ci fanno capire dove si possono trovare nel bilancio questi 10 miliardi del c@zzo"

E sottolinea come 10 miliardi siano sostanzialmente pochi e che manovre da 20-30 miliardi le fanno tutti i governi. Casalino si scaglia contro i "pezzi di merd@" del Ministero dell'Economia (il Mef) colpevoli di non riuscire a trovare i soldi per poter far partire il reddito di cittadinanza con la legge di Bilancio, per questo, se effettivamente non partirà, il MoVimento 5 Stelle si impegnerà nel 2019 a far fuori queste persone che lavorano al Mef e che, secondo Casalino, fanno parte del "sistema", perché stanno lì da anni e non spiegano le voci di bilancio. Poiché Casalino stava parlando con un giornalista, è chiaro che voleva che questa notizia uscisse, la stava praticamente dettando, seppur usando termini abbastanza forti. È più lecito pensare che sia una sorta di minaccia per spingere chi di dovere a trovare i soldi per consentire al M5S di mantenere le promesse elettorali.