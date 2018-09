Di Battista: "Casalino ha sbagliato, ma chi mette i bastoni fra le ruote va cacciato"

Di Mirko Nicolino sabato 22 settembre 2018

L'ex parlamentare spiega la sua posizione sull'audio rubato

Alessandro Di Battista in soccorso di Rocco Casalino, portavoce del premier Giuseppe Conte. L’ex parlamentare penta stellato ammette che Casalino abbia sbagliato nei modi, ma sostanzialmente gli dà ragione nei contenuti. "Siamo onesti - le parole di Alessandro Di Battista riportate da Tgcom - , Casalino ha sbagliato. Non si mandano audio in privato ai giornalisti. Certe cose vanno dette pubblicamente". Quanto alla questione in sé, ovvero alla presunta presenza di dipendenti del Ministero dell’Economia che remano contro il governo, il politico romano è però sicuro: "Semplice. O trovano i soldi per il reddito di cittadinanza (come li hanno trovati per le banche) o si trovano un altro lavoro", continua.

Tra le accuse mosse al portavoce di Palazzo Chigi, c’è quella di aver utilizzato un’insolita violenza verbale. Un’accusa che Di Battista respinge al mittente: "Violenza è trovare denari per il Tav, per le banche, per le guerre di invasione mascherate da missioni di pace e dimenticarsi della povera gente. Violenza - continua l’ex deputato - è utilizzare i giornali non per informare ma per bloccare ad ogni costo un movimento perché quel movimento vuole cancellare i finanziamenti pubblici all’editoria. Violenza è vedere questi giornalisti fare i leoni di fronte a Rocco Casalino ma poi farsela nei pantaloni sul caso Consip. Questa è la violenza che si respira davvero in Italia".

Se però fosse vero che all’interno dei ministeri ci siano dipendenti che “rispondono” ancora ad esponenti della “vecchia politica” e la reazione è quella di cercare di intralciare il lavoro del governo Conte, per Di Battista è un buon segno: vuol dire che l’esecutivo sta toccando i tasti giusti. "Contro questa violenza la stragrande maggioranza degli italiani si è espressa. Quindi avanti tutta e barra dritta. Amici - conclude Di Battista con un appello - non vi lasciate intimorire dai soliti cani da riporto del sistema anzi gioite, se il sistema reagisce così è un buon segno!".