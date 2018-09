Salvini: "Se la manovra è coraggiosa, il deficit non è un problema"

Di redazione Blogo.it domenica 23 settembre 2018

Secondo il vicepremier servono tagli anche nella Sanità.

Matteo Salvini ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato prevalentemente di economia, essendo la legge di bilancio il tema caldo di queste settimane, ma c'è stato spazio anche per commentare il fatto più discusso di ieri, ossia l'audio di Rocco Casalino, portavoce della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che minaccia i tecnici del Ministero dell'Economia. Su Casalino Salvini ha detto:

"Credo sia stato incauto. Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire, noi lo diciamo con il sorriso"

Mentre per quanto riguarda la legge di bilancio, che secondo il vicepremier deve essere "coraggiosa", Salvini ha spiegato cosa intende:

"Significa che se l’Italia vuole crescere, deve investire. Come chiunque. In queste ultime settimane ho avuto modo di fare alcune chiacchierate con alcuni di questi famosi investitori esteri di cui si sente parlare. E tutti, sottolineo tutti, mi hanno detto la stessa cosa: fate una manovra coraggiosa, espansiva. Se avrà quel segno, non preoccupatevi di qualche decimale di deficit: non è un problema. Per questo io dico: sarà una manovra coraggiosa"

Poi ha aggiunto:

"Non possiamo mai dimenticarci un numero: le manovre soffocanti hanno aumentato il debito di 250 miliardi in cinque anni. Ormai è chiaro: se il paese non cresce, il debito aumenta. Se cresce, il debito si riduce. Se fossi in Tria, chiederei a Salvini e Di Maio di fare spese intelligenti"

Salvini ha anche parlato del reddito di cittadinanza:

"Il reddito di cittadinanza deve diventare un fattore di produttività. Fino ad oggi i centri per l’impiego sono stati centri per il disimpiego, con tassi di successo pari a quello delle vecchie politiche per i rifugiati. Se il reddito, legato alla cittadinanza italiana, sarà un aiuto concreto alla professionalizzazione, ben venga. Un reddito per il reingresso nel mondo del lavoro fa parte del nostro programma di crescita"

Poi ha spiegato che ci saranno anche dei tagli da fare:

"Luigi Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno importanti sotto questo punto di vista. Mi accusano di sprecare sulle pensioni, ma lei lo sa che noi paghiamo un miliardo all’anno di pensioni sociali sui ricongiungimenti famigliari? Persone che arrivano senza aver mai pagato un euro di tasse e si prendono la pensione? E con il dl del ministro Bongiorno ci sono amplissimi margini di recupero di risorse e produttività anche nella pubblica amministrazione"

Secondo Salvini, inoltre, c'è stato risparmio di circa un miliardo dovuto al fatto che nel 2018 sono sbarcate solo 21.017 persone.