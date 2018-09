Berlusconi: "Da Salvini frasi inaccettabili. M5S nemici della libertà"

Silvio Berlusconi oggi è stato a Fiuggi, alla manifestazione organizzata da Antonio Tajani, e ha parlato un po' di tutto, dal rapporto con Matteo Salvini alla manovra economica con cui è attualmente alle prese il governo Conte. Su Salvini e il MoVimento 5 Stelle Berlusconi ha detto:

A proposito di Salvini e del vertice avuto con lui nei giorni scorsi, l'ex Premier ha detto:

"Il vertice del centrodestra ha confermato che la coalizione è definitiva per tutti e tre i partiti. Poi Salvini ha uscite non gradevoli e non accettabili da parte nostra. E forse lo fa con la scusa di non far scoppiare un diverbio con gli alleati del M5s, quel diverbio che noi vogliamo che scoppi"