Manovra, Boeri al governo: "Condono previdenziale? Un suicidio"

Di redazione Blogo.it lunedì 24 settembre 2018

Il presidente Inps contro l'ipotesi che circola in vista della manovra

Se il condono previdenziale si farà davvero sarà un suicidio. Parola del presidente dell'Inps Tito Boeri già abbastanza inviso al governo, soprattutto all'ala verde della compagine Lega-M5s, per via della sua posizione sui migranti che lavorano, pagano i contributi e contribuiscono a tenere in piedi il sistema.

Il numero uno dell'Istituto nazionale di previdenza sociale all'Ansa ha spiegato che il provvedimento ventilato nella prossima Legge di bilancio, appunto il condono contributivo, "rischia di vanificare i risultati raggiunti finora che sono invece incoraggianti".

Questo perché il condono previdenziale "darebbe la possibilità a chi non ha versato i contributi di sanare la situazione in modo agevolato"; così si "aumenta la spesa e si indeboliscono le entrate". Boeri ha parlato "un immediato effetto negativo sulla spesa. Non è un caso che finora, a parte un condono tombale dei primi anni Duemila, non si sia mai fatto. È un’operazione suicida".

Boeri si è detto contrario anche al versamento di contributi per chi non è evasore ma vuole riscattare il periodo di studi della laurea o coprire buchi contributivi.