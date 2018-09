Ponte Morandi, oggi il primo incidente probatorio per il crollo

Di redazione Blogo.it martedì 25 settembre 2018

È iniziato stamattina nell'aula bunker del Palazzo di Giustizia di Genova l'incidente probatorio nell'ambito delle indagini sul crollo di ponte Morandi lo scorso 14 agosto, costato la vita a 43 persone.

All'udienza, rigorosamente a porte chiuse, sono stati ammessi soltanto i 22 indagati e i familiari delle vittime e dei feriti, ovviamente accompagnati dai relativi legali.

Si tratterà di un'udienza piuttosto veloce, almeno in teoria, che servirà per permettere al giudice per le indagini preliminari, Angela Nutini, di verificare la correttezza delle notifiche inviate alle persone coinvolte e per conferire ufficialmente l'incarico ai tre periti nominati lo scorso 13 settembre: Gianpaolo Rosati del Politecnico di Milano, Massimo Losa dell’università di Pisa e Bernhard Elsener dell’università di Zurigo.

I tre esperti dovranno effettuare le analisi sulle parti del viadotto rimaste in piedi, ma anche le parti crollate e quelle che dovranno essere abbattute, al fine di raccogliere tutti gli elementi che potranno essere utili alle indagini e al successivo processo.

Solo dopo la conclusione dei rilievi - sarà il gip a fissare la scadenza per la presentazione degli esiti fino ad un massimo di 90 giorni - si potrà dare il via alla demolizione di ciò che resta del viadotto Morandi.

In questa prima fase non si cercheranno di individuare le cause del crollo. Per quello verrà fissato successivamente un nuovo incidente probatorio. Le famiglie delle vittime sono ben consapevoli che arrivare alla verità richiederà parecchio tempo. Lo ha confermato l'avvocato Andrea Martini, legale della famiglia Robbiano:

L’incidente probatorio non sarà semplice, sarà lungo perché quello di oggi è il primo. Poi ce ne sarà un altro che riguarderà la predisposizione del protocollo operativo per repertare le prove e procedere allo smantellamento del ponte.