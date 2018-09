Renzi attacca Zingaretti: “non adatto alla segreteria, ambiguo con i 5 Stelle”

Di redazione Blogo.it martedì 25 settembre 2018

L'ex premier parla dagli studi di Otto e Mezzo

.

Matteo Renzi all’attacco del candidato alla segreteria del Pd Nicola Zingaretti. Perché la candidatura del presidente della Regione Lazio non piace a Renzi? Ufficialmente per "l’ambiguità" del governatore verso il MoVimento 5 Stelle.

Zingaretti: 'mai con il M5s'. I timori dei renziani per l'ascesa del governatore Applausi per il governatore nel suo intervento dal palco di Areadem a Cortona

Dice Renzi intervistato da Lilli Gruber a Otto e Mezzo su La7: "non credo che (Zingaretti) vada bene come candidato alle primarie del Pd, la sua posizione sul M5s è molto ambigua. Per me è fondamentale - ha aggiunto Renzi - dire con chiarezza che non si possono fare accordi con chi non vuole i vaccini. Dopodiché se vince Zingaretti non faccio quello che hanno fatto a me, il fuoco amico". Renzi ha poi escluso una sua candidatura alla primarie del Pd: "No, il mio ciclo alla guida del Pd si è chiuso, io farò altro a partire dalla stazione Leopolda” a fine ottobre prossimo.

Il senatore Pd si defila anche sul nome del "suo" candidato alla segreteria: "aspettiamo la data del Congresso" mentre non perde l’occasione di attaccare il governo per il decreto Genova che sarebbe giunto sul tavolo della Ragioneria generale dello Stato senza l’indicazione delle necessarie coperture finanziarie. "Questi si sono persi il decreto di Genova. Hanno organizzato la ola al funerale che sembrava una roba da Curva Sud, hanno promesso che ricostruivano il Ponte con società pubbliche. Oggi, a distanza di 40 giorni, il decreto non c'è più".