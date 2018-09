Macron attacca: "Crisi politica Italia-Ue", Conte replica: "Non rappresenta l'Europa"

Di Mirko Nicolino mercoledì 26 settembre 2018

Botta e risposta tra il presidente francese e il premier italiano

Emmanuel Macron ha partecipato ieri all’Assemblea generale dell’Onu a margine della quale si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche del caso della nave di Sos Mediterranée e Msf. "C'è una crisi politica tra l'Italia e il resto dell'Europa - ha dichiarato il presidente francese parlando della nuova politica sui flussi migratori da parte del governo Conte - L'Italia ha deciso di non rispettare le regole del diritto internazionale e in particolare del diritto marittimo e umanitario". Dopo la tregua, dunque, i rapporti tra Francia e Italia tornano ad essere abbastanza tesi e la replica del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, non si è fatta attendere.

Conte: "L'Italia ha salvato l'onore dell'Europa"

Al termine della stessa Assemblea dell’Onu, Giuseppe Conte è stato informato dagli stessi cronisti delle parole di Macron, cui ha replicato in questi termini: "Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia, l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va benissimo: l'Italia - insiste - non ha un problema con Parigi". Insomma, Conte invita il presidente francese a parlare per il proprio Paese e non a nome di tutti i componenti dell’Ue. Quanto alla presunta violazione delle leggi internazionali, il presidente del Consiglio si dice tranquillo: "L'Italia non ha problemi con la Francia. Ci sono stati 588mila sbarchi in 5 anni - sottolinea ancora Conte - , l'Italia ha la coscienza a posto, l'Italia non è contro l'Europa, ha fatto il suo, ha salvato l'onore dell'Europa, come ci è stato riconosciuto".

Infine, Giuseppe Conte prova a chiudere le polemiche di fronte all’insistenza dei giornalisti: "Lascio all'amico Macron libertà di opinione ma a volte quando si esprime un'opinione si sbaglia. Non voglio entrare in polemica con l'amico Macron. Lui - conclude - rappresenta la Francia". L’impressione è che la querelle non sia affatto finita qui.