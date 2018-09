Manovra, Conte: "Faremo ricredere i più scettici"

La legge di bilancio è dietro l'angolo, i tecnici del Ministero dell'Economia ci stanno lavorando senza sosta e dai vertici del governo di Conte arrivano ora dopo ora rassicurazioni ai cittadini che tutte le promesse fatte saranno mantenute.

Ormai ogni giorno una delle tre figure chiave dell'esecutivo Lega-M5S rilasciano dichiarazioni sulla manovra e fanno promesse. Una ripetizione costante delle stesse frasi che sembrano più una velata minaccia ai tecnici più che una rassicurazione agli elettori che invece vorrebbero meno parole e più fatti.

Oggi è stato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine del vertice a New York col segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, a tornare sulla questione via Facebook, promettendo che "la manovra economica farà ricredere anche i più scettici":

Adesso si riparte per Roma. Come sapete questi saranno giorni cruciali per mettere a punto e definire la manovra economica che farà ricredere anche i più scettici.