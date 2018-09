Decreto Genova, ok della Ragioneria: il testo approda al Quirinale

Di redazione Blogo.it giovedì 27 settembre 2018

"Bisognerà vedere cosa c'è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ministero e l'altro"

È arrivato stanotte il bollino della Ragioneria generale dello Stato per il decreto urgenze che punta ad affrontare l'emergenza a Genova e in Liguria più in generale dopo il crollo di ponte Morandi lo scorso 14 agosto.

Il testo approvato dal governo il 13 settembre scorso, e oggetto di polemiche in questi ultimi giorni perchè sottoposto alla Ragioneria senza indicare la previsione dei costi per la ricostruzione del viadotto, è stato prontamente trasmesso al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dovrebbe quindi arrivare in giornata.

La firma di Mattarella darà di fatto il via libera al decreto - e quindi a tutta la macchina per la ricostruzione - anche se bisognerà prima attendere la nomina del commissario straordinario. Una delle ultime bozze del testo - non ancora pubblicato e non reso disponibile in anteprima neanche per le persone direttamente interessate come il governatore della Liguria Giovanni Toti - prevedeva la nomina del commissario entro 10 giorni dalla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, dopo l'ok del Quirinale.

I tempi, però, si sono allungati e la speranza è che insieme alla firma del Presidente della Repubblica arriverà anche il nome del Commissario Straordinario, per far così recuperare i preziosissimi giorni che si sono già persi tra il 13 settembre scorso ed oggi.

È questo l'augurio di Toti, che intervenendo stamattina a Radio Capital continua a dirsi scettico:

Il decreto arriverà, ma non vuol dire che sarà soddisfacente. Bisognerà vedere cosa c'è scritto dentro dopo questo balletto fatto in una settimana e mezzo tra un ministero e l'altro. Mi sembra che il decreto venga fatto per escludere gli enti locali. Mi dà l'impressione che il governo voglia gestire la situazione a Roma e non in Liguria. Ma va bene tutto, siamo laici, basta che si raggiungeranno i risultati.