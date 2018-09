Gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico: convocato il sindaco di Genova sbagliato

Di redazione Blogo.it giovedì 27 settembre 2018

Al posto di Maco Bucci, convocato Marco Doria

Una gaffe del Ministero dello Sviluppo Economico è diventata rapidamente virale sui social network. Il dicastero che si trova nelle mani del vicepremier Luigi Di Maio assieme a quello del Lavoro, ha convocato per oggi a Roma una riunione per il rinnovo degli ammortizzatori sociali e dei lavori di pubblica utilità per i cassintegrati dell’Ilva di Genova. Ebbene, la convocazione è finita in Rete ed è diventata rapidamente oggetto di scherno da parte del popolo del Web che non si è fatto sfuggire un particolare per certi versi imbarazzante. Tra i destinatari del documento inviato dal Ministero dello Sviluppo Economico, assieme al governatore della Liguria “Dott. Toti” (il nome Giovanni è stranamente omesso), c’è anche il sindaco di Genova. Peccato, però, che il dicastero convochi Marco Doria, che non è più il primo cittadino da giugno del 2017, quando gli è succeduto Marco Bucci.