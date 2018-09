Video - L'esultanza di Di Maio e dei Ministri M5S sul balcone di palazzo Chigi

Di Stefano Capasso venerdì 28 settembre 2018

Ad applaudirli, sotto il balcone, i parlamentari del M5S con bandiere, cori e striscioni

L'accordo sul Documento di programmazione economica finanziaria (Def) raggiunto ieri sera è stato accolto con un'esultanza da stadio da parte del Movimento 5 Stelle. Ieri i partiti di maggioranza hanno infatti annunciato con entusiasmo di aver raggiunto un'intesa per portare il rapporto tra deficit e Prodotto interno lordo al 2,4% nel prossimo triennio.

Dopo aver raggiunto l'intesa il Movimento 5 Stelle ha messo in scena i suoi festeggiamenti da stadio. I parlamentari sono arrivati tutti insieme sotto Palazzo Chigi armati di striscioni e bandiere, che hanno sventolato intonando cori quando Luigi Di Maio e gli altri Ministri del Movimento 5 Stelle si sono affacciati dal balcone tra i flash dei fotografi.

In questo clima da convention di venditori porta a porta all'insegna dell'esaltazione generale, non sono mancati neanche i cori dedicati a Luigi Di Maio, accolto dai colleghi parlamentari come una rock star. Il leader del Movimento davanti ai giornalisti ha affermato sicuro: "Oggi aboliamo la povertà".