Di Maio: "Deficit/pil al 2,4%? Non vogliamo scontro con l'UE"

Di redazione Blogo.it venerdì 28 settembre 2018

Le parole del vicepremier a margine di un convegno

All’indomani dell’accordo raggiunto dalla maggioranza sul Def i mercati hanno subito uno scossone: le borse vanno giù, lo spread sale, ma Luigi Di Maio non è affatto preoccupato. A margine di un convegno tenutosi stamane, il vicepremier nonché Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ha parlato della decisione di portare il rapporto deficit/pil al 2,4%. "Ora parte l'interlocuzione con l'Ue - esordisce il leader del Movimento 5 Stelle - e con i grandi investitori privati e non abbiamo intenzione di andare allo scontro".

La preoccupazione dei mercati non è la stessa di Luigi Di Maio che annuncia il “più grande piano d’investimenti” della storia d’Italia. "Non sono preoccupato - prosegue - perché nei prossimi giorni vogliamo incontrare tutti i soggetti pubblici e privati che rappresentano la realtà del mercato e ribadire che nel 2,4% ci sono anche 15 miliardi di euro di investimenti, è il più grande piano di investimenti mai fatto in Italia. Investimenti significano strade, ponti, grandi e piccole opere".

Video - L'esultanza di Di Maio e dei Ministri M5S sul balcone di palazzo Chigi Video - Dopo aver raggiunto l'accordo sul Def, Di Maio e gli altri Ministri del Movimento 5 Stelle hanno esultato dal balcone di Palazzo Chigi

Tra le prime reazioni a livello europeo c’è stata quella del commissario agli affari economici Pierre Moscovici, che ha sottolineato come un “Paese che si indebita, si impoverisce”. Ecco la replica del vicepremier: "Considero l'intervento di Moscovici interlocutorio, le preoccupazioni sono legittime - insiste Di Maio - ma il governo si è impegnato a mantenere il deficit/pil al 2,4% e vogliamo ripagare il debito". Sullo stesso tono i primi commenti di Matteo Salvini, che al suo arrivo presso il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a Milano ha affermato che la nota di aggiornamento del Def è "un passo verso la civiltà" e che "i mercati se ne faranno una ragione".