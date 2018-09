Genova, commissario straordinario: la Lega indica Claudio Gemme

Salvini avrebbe fatto il nome di Claudio Gemme.

Mentre il decreto per Genova è stato firmato oggi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non è stato ancora rivelato il nome del commissario straordinario che si occuperà della ricostruzione del ponte caduto lo scorso 14 agosto 2018. A delinearne l'identikit è stato il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, che ha detto:

"Abbiamo dato un consiglio, un nome, un cognome e un curriculum di altissima professionalità, un genovese che ha girato il mondo"

Poi ha aggiunto, a proposito del nome che ha consigliato al Premier Giuseppe Conte:

"È coinvolto direttamente, anche tramite la famiglia, nel disastro. Serve un manager onesto, pulito, riconosciuto, il nome ce l'hanno sia Conte che Di Maio. Spero si chiuda oggi. Domenica e lunedì sarò a Genova"

Salvini ha anche detto che gli sarebbe piaciuto come commissario il sindaco di Genova Marco Bucci, ma, ha sottolineato "la decisione spetta a Conte".

Oggi il Premier Conte è stato impegnato a parlare della manovra economica su cui il governo ha raggiunto l'intesa ieri sera e non si è ancora pronunciato su Genova e in particolare sul commissario straordinario.

Intanto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che era stato indicato inizialmente come commissario per l'emergenza, non è soddisfatto dal decreto Genova e teme che possano esserci numerosi ricorsi.

Chi è Claudio Gemme: il commissario voluto dalla Lega

Secondo l'Ansa il nome che Matteo Salvini avrebbe fatto a Giuseppe Conte sarebbe quello di Claudio Andrea Gemme, genovese, proveniente da Fincantieri e voluto dalla Lega.

Gemme è presidente di Fincantieri Sistemi Integrati e direttore della Divisione Systems & Components di Fincantieri ed membro della giunta di Confindustria. Dovrebbe mettere d'accordo tutti, anche Giovanni Toti che lo voleva come candidato sindaco di Genova. La madre di Gemme è tra gli sfollati, per questo Salvini ha detto che è stato colpito personalmente dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi.

Per procedere alla nomina ci potrebbero volere circa dieci giorni, serve un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, sentito il Presidente della Regione Giovanni Toti. Prima deve entrare in vigore il decreto firmato oggi dal Presidente della Repubblica, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.