Manovra, il presidente INPS Boeri: "Nelle scelte del governo c'è grande iniquità"

Di redazione Blogo.it venerdì 28 settembre 2018

"L'esecutivo non è stato previdente".

Il presidente dell'INPS Tito Boeri ha commentato la manovra finanziaria che sta approntando il Governo Conte ed è stato piuttosto critico sotto diversi punti di vista. Per quanto riguarda le pensioni, che sono l'argomento di cui si occupa ogni giorno, Boeri ha detto:

"C'è una grande iniquità nelle scelte del governo sulle pensioni e questo è un pericolo molto serio. Ammesso e non concesso che per ogni pensionato creato per scelta politica ci sia un lavoratore giovane, bisogna tenere conto che chi va in pensione oggi in media ha una retribuzione di 36.000 euro lordi, mentre un giovane assunto con contratto a tempo indeterminato, cosa molto rara, avrà una retribuzione di 18.000 euro. Quindi ci vorrebbe la retribuzione di almeno due giovani lavoratori per pagare una pensione"

Secondo Boeri il governo sbaglia ad aumentare il numero di pensionati:

"Come giudicare un governo che si pone l'obiettivo di aumentare di mezzo milione i pensionati? Direi che si dovrebbe parlare di un esecutivo non previdente. Si dice che servirà a liberare opportunità di lavoro per i giovani ma non c'è nessuna garanzia che questo avvenga. Le imprese di fronte all'incertezza tenderanno a ridurre gli organici e a gestire così gli esuberi"

Boeri ha poi parlato dei costi derivanti dal rialzo del differenziale Btp/Bund, ossia lo spread: