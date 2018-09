Torino: lo staff di Appendino costa 1,5 milioni in più di quello di Fassino

Il calcolo fatto dal capogruppo della Lista Civica, Francesco Tresso, sulla base di un accesso agli atti.

Il capogruppo della Lista Civica Francesco Tresso ha svolto, sulla base di un accesso agli atti, un accurato calcolo su quanto spende la sindaca di Torino Chiara Appendino per il suo staff, paragonando la spesa a quella del suo predecessore Piero Fassino.

Secondo i calcoli di Tresso, nel primo anno di amministrazione a Cinque Stelle il numero di occupati nelle segreterie di Chiara Appendino e dei suoi assessori è stato di 286 persone, di cui 21 esterne, mentre Fassino aveva una media di 210 persone, di cui 30 esterne. Tresso dunque si chiede:

"Com’è possibile che dodici persone, tra cui la sindaca, ne debbano avere come contorno 300 per gestire l’attività amministrativa ed essere di raccordo tra la parte politica e quella amministrativa?"

In soldoni la differenza sarebbe di un milione e mezzo di euro in più spesi dall'attuale amministrazione rispetto a quella precedente. Anche per questo motivo la sindaca non è ancora riuscita a creare il fondo che aveva promesso per i giovani disoccupati, perché non si sono realizzati i risparmi che erano stati annunciati durante la campagna elettorale.

Tresso è andato anche a considerare l'anno in cui l'amministrazione Fassino ha speso di più, cioè il 2015, quando aveva 214 membri dello staff, sempre meno di quanto abbia avuto Appendino nel primo anno e anche in quel caso la spesa è stata parecchio inferiore, ossia più di un milione di euro in meno rispetto a quanto speso dalla giunta a Cinque Stelle.



Ora Tresso ha presentato un'interpellanza che è stata firmata da tutta l'opposizione per chiedere conto della questione alla sindaca e farsi spiegare perché per ogni assessorati ci siano circa 25 persone nello staff, mentre il numero dei dipendenti del Comune diminuisce, tanto che alcuni servizi, come l'anagrafe, sono al collasso. Poiché proprio l'anagrafe ha grossi problemi e i cittadini devono aspettare mesi per avere la carta d'identità elettronica, Tresso propone di spostare qualcuno dalle segreterie degli assessori a quell'ufficio.