Berlusconi: "La manovra va cambiata: impoverisce tutti"

Di redazione Blogo.it sabato 29 settembre 2018

Nel giorno del suo 82° compleanno il leader di Forza Italia commenta la manovra del governo giallo-verde.

Silvio Berlusconi oggi compie 82 anni, ma il suo compleanno non lo distrae dalla manovra economica approntata dal governo giallo-verde guidato da Giuseppe Conte. Il leader di Forza Italia coglie l'occasione per criticare aspramente l'operato dell'esecutivo giallo-verde e dice:

"Rivolgerò un appello a questo governo affinché cambi le sue decisioni perché sono cose che fanno male all'Italia e a tutti gli italiani"

Poi aggiunge:

"Avete visto cosa è successo in Borsa e sui titoli di Stato? Andiamo tutti verso un impoverimento che non è logico e soprattutto ci allontaniamo anche dall'Europa. E questo non può portare che male"

Intanto Berlusconi è preoccupato dal suo alleato storico, la Lega, anche in vista delle prossime elezioni amministrative, a partire da quelle più vicine, del 31 ottobre, in alcune province. Per questo motivo ha incaricato i suoi "uomini", Gregorio Fontana, Marcello Fiori e Maurizio Gasparri di inviare una circolare a tutti i coordinatori regionali e provinciali affinché mettano subito in chiaro le modalità dell'alleanza elettorale con Lega e Fratelli d'Italia, vviando immediatamente tutti gli "opportuni contatti".