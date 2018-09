PD in piazza del Popolo contro il governo: successo o flop? [VIDEO e FOTO]

Di redazione Blogo.it domenica 30 settembre 2018

Polemiche sul numero di partecipanti

Il PD sta manifestando oggi, domenica 30 settembre, in piazza del Popolo a Roma contro il governo gialloverde. La manifestazione ha preso il via alle ore 14 in punto con l’esecuzione dell’inno di Mameli. Secondo quanto fanno sapere fonti interne agli organizzatori facenti capo al Partito Democratico, sarebbero giunti nella capitale 200 pullman e 6 treni speciali, che avrebbero consentito a migliaia e migliaia di persone di raggiungere piazza del Popolo. Secondo quanto sottolinea ‘Il Fatto Quotidiano’, la piazza che può contenere ben 25mila persone (secondo altre stime almeno il doppio), non è affatto piena, nonostante il segretario Maurizio Martina abbia pubblicato tramite il proprio profilo Facebook un video che dimostrerebbe la grande risposta del popolo del centrosinistra.

Come però fanno notare diversi utenti rispondendo al post di Martina, il video non è propriamente indicativo, poiché sembrano esserci davvero più bandiere che simpatizzanti del PD, alcuni dei quali sembrano sostenere anche più di un vessillo. Secondo i sostenitori del governo in carica, l’idea di utilizzare più bandiere per ciascun presente è un ottimo escamotage per nascondere il fatto che metà della piazza sia sostanzialmente vuota. A tal proposito, in risposta a Martina qualcuno pubblica foto dall’alto dalle quali emergerebbe che i militanti del PD non vadano oltre l’obelisco, per circa 8-9 mila presenze.

A replicare a coloro i quali sostengono che in piazza del Popolo ci siano “quattro gatti” ci pensa il digital strategist e blogger Pietro Raffa, che tramite Twitter ha diffuso alcune foto dall’alto dalle quali effettivamente sembra che le presenze vadano anche oltre la metà dello spazio a disposizione, ma anche in questo caso sembra che la predominanza delle bandiere può dare una visione distorta del reale spazio occupato. Si attendono i dati ufficiali sulle presenze per poter capire quale sia stata la risposta reale del cosiddetto “popolo del centrosinistra”.

Io vedo solo una piazza... senza popolo! pic.twitter.com/Ykf1YnJckY — Tatiana Odoni (@OdoniTatiana) 30 settembre 2018

#piazzadelpopolo ora.

I 6 treni e i 200 pullman devono essere in ritardo.... pic.twitter.com/96AmQ1SEdy — antonella delprino 🌍🦋 (@antodelprino) 30 settembre 2018