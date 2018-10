Fondo disabili: dopo il post cancellato Martina non risponde a Le Iene [VIDEO]

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

Il segretario del PD si era scagliato contro il governo Conte per un provvedimento in realtà di Gentiloni

Maurizio Martina, segretario del Partito Democratico, protagonista di uno dei servizi de Le Iene andato in onda ieri, domenica 30 settembre. L’ex Ministro delle Politiche Agricole e Alimentari qualche giorno fa ha pubblicato su Facebook un post contro il taglio al fondo dei disabili, convinto che si trattasse di un’iniziativa dell’attuale governo Conte. Purtroppo, però, il provvedimento era passato durante il governo Gentiloni, di cui lo stesso Martina faceva parte ed è per questo che il segretario del PD ha pensato bene di far sparire il post incriminato dalla sua bacheca.

Raggiunto dalla “iena” Fabio Agnello, Martina a precisa domanda sul perché abbia cancellato quel post, ha dribblato meglio di Cristiano Ronaldo, anche se di fronte alle insistenze dell’inviato del programma Mediaset, il segretario dem ha poi ammesso si sia trattato di un “passo falso”.

GUARDA IL VIDEO