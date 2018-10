Istat, disoccupazione scende al 9,7%: non accadeva dal 2012

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

"Il tasso di occupazione raggiunge il 59% e la disoccupazione scende sotto la soglia del 10%"

Puntuale come ogni mese è arrivato l'aggiornamento dell'Istat sull'occupazione e la disoccupazione in Italia relativamente al mese di agosto 2018 e i dati sono buoni: il tasso di disoccupazione è sceso sotto alla soglia del 10%, come non accadeva dal gennaio 2012.

Nel mese di agosto 2018, infatti, il tasso di disoccupazione è sceso a 9,7%: -0,4 punti percentuali rispetto al mese precedente e ben 1,6 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo lo scorso anno. Questo in numeri si traduce in 119mila disoccupati in meno rispetto al mese scorso e 438.000 disoccupati in meno rispetto ad agosto 2017.

Questo è il dato generale. Se andiamo a vedere le fasce di età, però, a crescere è stata l'occupazione per la fascia di età 35-49 anni (+0,4) e tra gli over 50 (+0,5), mentre l'occupazione nella fascia 15-24 anni è scesa di 1,2 punti percentuali. Lievemente in aumento (+0,1) l'occupazione tra i 25 e i 35 anni.

L'Istat precisa:

Ad agosto, dopo la flessione dei due mesi precedenti, si stima una ripresa dell’occupazione che coinvolge sia i dipendenti permanenti sia quelli a termine, mentre calano gli indipendenti. Il tasso di occupazione raggiunge il 59% e la disoccupazione scende sotto la soglia del 10%. Nell’arco dei dodici mesi la crescita occupazionale rimane consistente, concentrata tra i lavoratori a termine e gli ultracinquantenni. Con l’ulteriore calo di agosto, la disoccupazione torna ai livelli dell’inizio del 2012. Meno intense le variazioni dell’inattività che registra comunque un saldo annuo positivo.