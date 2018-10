Rocco Casalino e le ferie a Ferragosto dopo la tragedia di Genova: il PD va all'attacco - AUDIO

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

"Io pure c'ho diritto a farmi magari due giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo"

Si preannuncia un'altra piccola bufera per Rocco Casalino, portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, già finito al centro di polemiche nei giorni scorsi dopo la diffusione di una nota vocale in cui minacciava di far fuori i tecnici del Ministero dell'Economia che non trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza.

Ora un'altra nota vocale, pubblicata oggi dal quotidiano Il Giornale, ha dato il pretesto all'opposizione per attaccare Casalino a spada tratta. Il 17 agosto scorso, a pochissimi giorni dal crollo di ponte Morandi a Genova, Casalino si lamenta con un gruppetto di giornalisti che continuava insistentemente a chiamarlo al telefono. E invia loro una nota vocale chiedendo loro di essere meno invadenti, per ovvi motivi:

Basta, non mi stressate la vita. Io pure c'ho diritto a farmi magari due giorni, che già mi è saltato Ferragosto, Santo Stefano, San Rocco e Santo Cristo. Mi chiamate come i pazzi, cioè, datevi una calmata. [...] Chiamate una volta, poi se mai mi mandate un messaggio e se ho qualcosa da dirvi ve la dico.

La frase incriminata, o meglio quella che in molti stanno utilizzando per attaccare Casalino, è quella relativa alle ferie saltate a Ferragosto, saltate chiaramente dopo la tragedia di Genova. È indubbio che Casalino avrebbe potuto usare un po' di tatto in più, considerando che la tragedia era ancora in corso e all'indomani si sarebbero tenuti i funerali di una parte delle vittime, ma è vero che si è trattato di uno sfogo legato a un comportamento molesto e insistente di giornalisti in cerca di dichiarazioni in un momento in cui la Presidenza del Consiglio stava affrontando una delle peggiori emergenze degli ultimi anni in Italia.

A guidare le proteste contro Casalino c'è l'ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che via Twitter è andato all'attacco:

Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna.

Crolla il Ponte di Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino #RoccoVergogna — Matteo Renzi (@matteorenzi) 1 ottobre 2018

L'hashtag lanciato da Renzi è prontamente stato ripreso da altri deputati o membri del Partito Democratico, in questo caso tutti uniti nell'attaccare Casalino. Il deputato Emanuele Fiano via Twitter:

Crolla il ponte di Genova, il paese si mobilita, polizia, vigili del fuoco etc, tutti danno una mano per salvare i sopravvissuti, è la vigilia del funerale. #Casalino si lamenta xché ha saltato il ponte di #Ferragosto. Lui è il portavoce del nostro governo. #RoccoVergogna

Crolla il ponte di Genova, il paese si mobilita, polizia, vigili del fuoco etc, tutti danno una mano per salvare i sopravvissuti, è la vigilia del funerale. #Casalino si lamenta xché ha saltato il ponte di #Ferragosto. Lui è il portavoce del nostro governo. #RoccoVergogna pic.twitter.com/As3P5cuKnr — Emanuele Fiano (@emanuelefiano) 1 ottobre 2018

E molti altri:

Selfie ai funerali delle vittime della tragedia di #Genova, risate in diretta tv con il plastico del ponte, lamentela per non poter festeggiare il ferragosto. Questo governo è disumano. I disumani fanno paura. #RoccoVergogna — Monica (@MonicaMirtoBlu) 1 ottobre 2018

Dal selfie di Toninelli alla purga per i funzionari del MEF.

La “comunicazione” di Casalino ha una sola regola: non avere rispetto per niente e per nessuno.

Spregiudicato al potere, inadatto a governare.#RoccoVergogna — Carmelo Miceli (@carmelomiceliPD) 1 ottobre 2018

Di fronte ai morti di Genova ecco la vera preoccupazione del portavoce del premier @GiuseppeConteIT: “mi salta il ferragosto”. A casa subito! #RoccoVergogna — valeria fedeli (@valeriafedeli) 1 ottobre 2018

Il crollo del #PonteMorandi, un Paese intero che piange, ma il Portavoce del Premier #Conte pensa al Ferragosto saltato. Una vera e propria mancanza di rispetto verso il dolore di #Genova. #RoccoVergogna — Ernesto Magorno (@Emagorno) 1 ottobre 2018

Prima #Toninelli, ora #Casalino. La principale preoccupazione di questa classe dirigente #M5S è andare in vacanza. #RoccoVergogna — Ivan Scalfarotto 🇪🇺 (@ivanscalfarotto) 1 ottobre 2018

Non hanno nessun rispetto per le vittime e per #Genova. Il portavoce del Governo si lamenta che gli salta #Ferragosto? Si dimetta cosi può andare in ferie #Roccovergogna — Mauro Maria Marino (@mauro_m_marino) 1 ottobre 2018

Casalino è l'emblema di questo governo: violento e intimidatorio, incapace di prendersi le proprie responsabilità, totalmente impermeabile alle conseguenze delle proprie azioni #RoccoVergogna #GovernoCasalino — Andrea Romano (@AndreaRomano9) 1 ottobre 2018

"Crolla il Ponte di #Genova e il portavoce del Governo pensa al Ponte di Ferragosto? Ma dove siamo finiti con questo #Casalino? Gli è saltato Ferragosto, poverino".#RoccoVergogna@matteorenzi pic.twitter.com/TivpYKZYV2 — Pd Basilicata (@PdBasilicata) 1 ottobre 2018

Genova straziata dal dolore per la tragedia del #PonteMorandi e #Casalino pensa al suo ponte di Ferragosto saltato.



Gente così dovrebbe andarsene a casa subito. #RoccoVergogna pic.twitter.com/0nPMas1hey — Dario Stefàno (@DarioStefano) 1 ottobre 2018

#Casalino indecente, umilia e irride il dolore di Genova e dell'Italia intera. Un insulto alle vittime, a città che vuole rialzarsi. #Conte rimuova Casalino da portavoce, o @Palazzo_Chigi mostra suo vero volto: cinismo, ipocrisia, sfregio agli italiani #Dimissioni #RoccoVergogna pic.twitter.com/23UJoS9rvJ — Francesco Verducci (@cescverducci) 1 ottobre 2018

Rocco Casalino si merita lunghissime ferie, venga subito allontanato dal suo incarico a Palazzo Chigi #roccovergogna pic.twitter.com/osVriKMEEd — Andrea Marcucci (@AndreaMarcucci) 1 ottobre 2018

Casalino minaccia di purgare i tecnici del Mef: Odg avvia istruttoria In un audio Rocco Casalino, portavoce del Premier Conte, minaccia di far fuori i tecnici del Ministero dell'Economia che non trovano i 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Odg Lombardia avvia istruttoria

Lungi da noi difendere Rocco Casalino per partito preso, ma la polemica che si sta montando su questa frase rischia di essere un po' eccessiva, considerando che se si vuole attaccare il governo gialloverde o il Presidente del Consiglio gli elementi non mancano di certo.

Si è trattato di un'uscita pessima, vista la tragedia che ha colpito l'Italia, e di cattivo gusto, nessuno lo mette in dubbio. Ma è bene ricordare che si tratta di una nota vocale inviata volontariamente da Rocco Casalino a una serie di giornalisti, non di un'intercettazione o di una frase rubata. E stupisce anche che quell'audio sia emerso soltanto oggi, ad un mese a mezzo dall'invio dello stesso, pochi giorni dopo l'altra polemica legata a una nota vocale.

Perché non diffonderlo nell'immediato e mettere così in seria difficoltà l'ufficio stampa in quei concitati e delicati momenti? Era troppo tabù? Sarebbe risultato troppo indelicato diffonderlo in quei giorni? Forse qualche testa sarebbe saltata. Così, a quasi due mesi di distanza, la questione sembra più un attacco programmato e poco efficace, quando proprio sul caso di Genova l'esecutivo di Conte può essere davvero attaccato su più fronti e in modo decisamente più serio, a partire dal fatto che ad oggi non abbiamo ancora l'ufficialità della nomina del Commissario Straordinario, particolare che sta facendo perdere del tempo prezioso per la ricostruzione veloce promessa dal governo Lega-M5S.

Al momento nessuno dei diretti interessati ha commentato la pubblicazione dell'audio o le parole di Casalino, ma non mancheremo di aggiornare questo pezzo non appena ci saranno novità.