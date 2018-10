Genova, Salvini: "Oggi il nome del Commissario Straordinario"

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

Dovrebbe essere ufficializzato oggi il nome del Commissario Straordinario per Genova. Lo rivela il Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che ha passato la palla al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a cui spetterà il compito di fare questo annuncio atteso ormai da giorni.

Noi abbiamo fatto tutte le proposte che dovevamo fare, adesso tocca al presidente del Consiglio l'onere e l'onore di scegliere, spero oggi.

Salvini ha preferito non sbilanciarsi sul nome, non confermando né smentendo quello che fino a qualche giorno fa era dato per certo - e che parlava già come se fosse stato nominato - Claudio Andrea Gemme. La decisione, quindi, dovrebbe arrivare tra qualche ora e il Commissario Straordinario, chiunque sarà, potrà mettersi al lavoro fin da subito per la ricostruzione di Ponte Morandi e per riportare Genova e la Liguria alla normalità.

Foto | Palazzo Chigi