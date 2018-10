Manovra, Tria: "L'UE stia tranquilla, il debito scenderà nel 2019"

Di redazione Blogo.it lunedì 1 ottobre 2018

A pochi giorni dall'annuncio della "manovra del popolo", il Ministro dell'Economia Giovanni Tria è giunto oggi in Lussemburgo per partecipare alla riunione dell'Eurogruppo, che sarà incentrata sulla crescita e sull'occupazione, con particolare attenzione agli stabilizzatori automatici nazionali.

Tria si troverà quindi davanti i Ministri delle Finanze degli altri 18 Paesi della zona euro e a loro dovrà illustrare la manovra che tante discussioni sta provocando in Italia e in Europa, ribadendo quali sono i progetti del governo di Giuseppe Conte: far scendere il debito grazie alla crescita economica.

Al suo arrivo in Lussemburgo, Tria si è dimostrato convinto che già dal 2019 il rapporti debito/Pil scenderà e si è detto pronto a spiegarlo all'Europa:

Dirò di stare tranquilli, cercherò di spiegare quel che sta accadendo e come è formulata la manovra.

Tria si fermerà in Lussemburgo anche domani, quando si svolgerà l'Ecofin, il Consiglio Economia e Finanza, incentrato sulla presentazione di una proposta per rafforzare ulteriormente la vigilanza degli istituti finanziari dell'UE contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

I Ministri delle Finanze, lo spiega una nota del Consiglio Europeo, "saranno invitati ad approvare la proposta sul cosiddetto meccanismo di inversione contabile dell'IVA e una serie di aggiustamenti ("soluzioni rapide") alle norme IVA dell'UE per risolvere problemi specifici in attesa dell'introduzione del nuovo sistema IVA".